Цены на продукты и дела молодежные: в Волковыске обсудили насущные проблемы жителей района

Одно из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти – работа с населением по месту жительства. Центрами этой работы и своеобразными площадками диалога являются общественные приемные. В настоящее время они вновь активизировали свою работу по разным направлениям. Вчера с жителями Волковысского района пообщались заместитель председателя райисполкома Сергей Чарковский и первый секретарь Волковысской районной организации БРСМ Наталья Климчук.
Одним из первых на встречу пришел активный 28-летний житель Волковыска Виктор Свентицкий.
– Хочу озвучить проблемы, с которыми столкнулся при создании альтернативной молодежной организации. Дело в том, что минимальное число учредителей – 10 человек. У нас набралось только семь. Кроме того, членами общественного объединения не могут быть юридические лица. Хотелось бы активизировать молодежное движение в нашем районе, вместе работать над созданием брендовых молодежных мероприятий. Особенно важно, на мой взгляд, организовывать их за пределами райцентра. Вижу, что городу не хватает велодорожек, троп здоровья, где можно было бы организовать прокат скейтбордов, велосипедов и так далее. Кроме того, хотелось бы подать свои предложения по внесению дополнений в Конституцию. Для меня и моих единомышленников важно, чтобы должность мэра была выборной. Так происходит во многих европейских странах. В соответствии со ст. 119 руководителей местных исполнительных органов назначают.
Наталья Климчук, в свою очередь, предложила молодому человеку вступить в ряды членов БРСМ.
– Ваша небезразличное отношение к будущему страны в целом и молодежному движению в частности только приветствуется. Мы не против альтернативной молодежной организации, однако у нас, на мой взгляд, сформирована достаточно серьезная материальная база. Можете создать первичную организацию по месту своей работы, и тогда мы вместе могли бы организовывать интересные и важные мероприятия.
Во время телефонного общения поступил интересный звонок от депутата по Волковысскому избирательному округу № 48 Павла Поконечного. Он поднял очень злободневный для всех вопрос о формировании цен на продукты питания:
– В октябре поступило предложение от Федерации профсоюзов поучаствовать в мониторинге уровня розничных цен на важнейшие товары и услуги в райцентрах страны. В Волковыске только в октябре посетил три крупных магазина: «Центр», «Дорожный» и «Аэлита». Сравнивал цены по 40 позициям – от овощей и круп до мясных изделий. По отдельным позициям цены даже снизились по сравнению с предыдущим месяцем. К примеру, капуста и мука оказались дешевле на 14%, картофель – на 21%. А вот хлеб, творог и фрукты заметно подорожали. Впрочем, как и растительное масло, макаронные изделия, чай и овощные консервы. Через месяц цены вновь промониторили. По большинству позиций они выросли. Особенно молочные продукты. Такого быть не должно. На мой взгляд, перед Новым годом люди должны наблюдать больше скидок и акций.
Подводя итоги общения, Сергей Чарковский отметил, что роль общественных приемных в решении ряда проблем ощутима, ведь они предоставляют более широкие возможности для работы с гражданами:
– Важно получить от граждан дополнительную информацию, которая витает в массах, обсуждается на кухнях. Многие живут идеями, которые держат, как камень за пазухой. Здесь появляется возможность высказать даже проблему личного характера. Хотя иногда бывает так, что частная проблема становится глобальной и становится основой для формирование общего списка для обсуждения на областном и последующих уровнях. Пришло понимание, что многие из тех, кто активно выступает на площадях, не готовы в реальному диалогу. Поэтому будем сами выезжать для общения в коллективах. К примеру, во время общения с молодежью в двух наших учебных заведениях, услышали много интересных предложений. Поступившие вопросы будут тщательно изучены, без внимания они не останутся.
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Цены на продукты и дела молодежные: в Волковыске обсудили насущные проблемы жителей района
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Фото: Алексей БИБИКОВ