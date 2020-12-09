Цены на продукты и дела молодежные: в Волковыске обсудили насущные проблемы жителей района

Одним из первых на встречу пришел активный 28-летний житель Волковыска Виктор Свентицкий.Наталья Климчук, в свою очередь, предложила молодому человеку вступить в ряды членов БРСМ.Во время телефонного общения поступил интересный звонок от депутата по Волковысскому избирательному округу № 48 Павла Поконечного. Он поднял очень злободневный для всех вопрос о формировании цен на продукты питания:Подводя итоги общения, Сергей Чарковский отметил, что роль общественных приемных в решении ряда проблем ощутима, ведь они предоставляют более широкие возможности для работы с гражданами: