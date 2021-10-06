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  2. Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на открытии торгов 6 октября обновила исторический максимум и сложилась на уровне более 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Затем спустя несколько минут цена превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.


Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по минскому времени мгновенно рванула на отметку 1559 долларов за тысячу кубометров. В максимуме сегодня утром цена сложилась на уровне 1606 долларов за тысячу кубометров.

Голубое топливо в Европе продолжает дорожать даже несмотря на то, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток – 2".
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Фото: РЕЙТЕР
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