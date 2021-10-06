Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по минскому времени мгновенно рванула на отметку 1559 долларов за тысячу кубометров. В максимуме сегодня утром цена сложилась на уровне 1606 долларов за тысячу кубометров.Голубое топливо в Европе продолжает дорожать даже несмотря на то, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток – 2".