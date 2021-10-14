Цена биткоина подскочила

По состоянию на утро 14 октября один биткоин обойдется покупателю в 58,1 тысячи долларов, на максимуме курс поднимался до 58,5 тысячи долларов.С начала сентября биткоин подорожал почти на 32% – с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты теперь снова стала расти после сентябрьского снижения. Исторический максимум был установлен в минувшем апреле, когда стоимость биткоина была равна 64,85 тысячи долларов.Но аналитики уверены, что у биткоина нет будущего. Гендиректор инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что биткоин сам по себе ничего не стоит.– указал он и добавил, что регулирующие органы обязательно займутся рынком криптовалюты.