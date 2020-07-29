Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами продан почти за три миллиона долларов

Триптих британского уличного художника Бэнкси "Вид на Средиземное море, 2017" на тему кризиса с мигрантами в Европе проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне за 2,23 млн фунтов стерлингов, или 2,9 млн долларов. Это почти в три раза больше предварительной оценки лота.





Деньги от продажи лота должны пойти на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.





Триптих представляет романтический морской пейзаж в стиле художников XIX века, за исключением современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег.





До продажи триптих висел в лобби отеля The Walled Off Hotel ("Отгороженный отель"), который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и Палестину, пишет ТАСС. В гостинице 10 номеров, каждый из которых украшен работами Бэнкси.

Рекордом для работ Бэнкси стал аукцион 3 октября 2019 года, где картина размером 4 на 2,5 метра, высмеивающая парламент Великобритании, ушла с молотка за 9,9 млн фунтов (12 млн долларов).

Бэнкси является самым известным уличным художником. При этом ему до сих пор удается сохранять анонимность.