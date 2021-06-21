Три человека пострадали в результате обрушения двух домов во французском Бордо

Согласно информации телеканала, полученной от спасательной службы региона, одно из строений находилось на ремонте, поэтому жителей в нем не было. Во втором здании из девяти жителей шестерых получилось эвакуировать, они не пострадали. В настоящий момент причины инцидента не называются.Скриншот видео BFM TV