Трехуровневая велотрасса появится в Национальном парке "Браславские озера"

Районная велотрасса с тремя уровнями сложности появится в лесопарковой зоне Дубки Национального парка "Браславские озера", сообщает БЕЛТА.
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Об этом рассказала заведующая сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович.
Трехкилометровая велотрасса сейчас обустраивается в лесопарковой зоне Дубки.
– В своем первоначальном виде это будет любительская трасса, которую благоустроят совместными усилиями райисполком и нацпарк. Причем природный ландшафт останется без изменений. Мы уже установили указатели, определяющие направления для разных уровней сложности. Указатели будут и на автотрассе, чтобы гости района и туристы могли отыскать нужное место и насладиться прогулкой на двухколесном транспорте на лоне природы. В ближайшее время работники нацпарка оборудуют в Дубках интересные фотозоны и поставят скамейки для переодевания на старте – для удобства начинающих и продвинутых спортсменов, – рассказала Ирина Умпирович.
Возвышенности и подъемы, низины и спуски, углубления и кочки – трасса имеет свои природные препятствия, которые будут использоваться как на соревнованиях, так и в процессе тренировок. Базовый уровень предназначен для тех, кто только осваивает езду на двухколесном транспорте по пересеченной местности. Маршрут средней сложности рассчитан на более опытных любителей езды. Самая сложная часть предусмотрена для велогонщиков со стажем: их ждут не только крутые подъемы, но и ямы. На трассе с крутыми виражами также смогут тренироваться профессиональные спортсмены.
Место это выбрано неслучайно: каждый год здесь проводятся соревнования по кросс-кантри в летнее время, а зимой проходят лыжные старты по триатлону и зимнему ориентированию. Уже зарекомендовавшую себя трассу усовершенствовали. В перспективе параллельно с разноуровневыми маршрутами для велосипедистов здесь появится и лыжероллерная трасса со стрельбищем для проведения республиканских соревнований по биатлону.
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Трехуровневая велотрасса появится в Национальном парке "Браславские озера"
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