Трехуровневая велотрасса появится в Национальном парке "Браславские озера"

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Об этом рассказала заведующая сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович.Трехкилометровая велотрасса сейчас обустраивается в лесопарковой зоне Дубки.– рассказала Ирина Умпирович.Возвышенности и подъемы, низины и спуски, углубления и кочки – трасса имеет свои природные препятствия, которые будут использоваться как на соревнованиях, так и в процессе тренировок. Базовый уровень предназначен для тех, кто только осваивает езду на двухколесном транспорте по пересеченной местности. Маршрут средней сложности рассчитан на более опытных любителей езды. Самая сложная часть предусмотрена для велогонщиков со стажем: их ждут не только крутые подъемы, но и ямы. На трассе с крутыми виражами также смогут тренироваться профессиональные спортсмены.Место это выбрано неслучайно: каждый год здесь проводятся соревнования по кросс-кантри в летнее время, а зимой проходят лыжные старты по триатлону и зимнему ориентированию. Уже зарекомендовавшую себя трассу усовершенствовали. В перспективе параллельно с разноуровневыми маршрутами для велосипедистов здесь появится и лыжероллерная трасса со стрельбищем для проведения республиканских соревнований по биатлону.