Первую прививку от COVID-19 в Штатах сделали 14 декабря. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» – написал американский лидер в Twitter.
Напомним, что ранее Дональд Трамп сам переболел коронавирусом. Болезнь протекала в относительно легкой форме: через несколько дней после госпитализации глава государства вернулся в Белый дом.
Согласно данным ВОЗ, США лидирует по количеству случаев заражения COVID-19 в мире: в стране зафиксировали более 15,8 миллионов случаев инфицирования и более 295 тысяч смертей из-за нового вируса.
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Трамп поздравил США с первой прививкой от коронавируса
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Фото: РЕЙТЕР