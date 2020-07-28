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  2. Трамп пообещал наступление «золотого века» в США после пандемии

Трамп пообещал наступление «золотого века» в США после пандемии

Дональд Трамп заявил, что США ждет «золотой век» после окончания пандемии коронавируса, а также подверг резкой критике СМИ за якобы необъективное освещение протестов и беспорядков.

«Лживые СМИ пытаются изобразить «протестующих» в Портленде и Сиэтле как замечательных, милых и невинных людей, которые просто прогуливаются, – написал президент США в Twitter. – На самом деле, они больные и невменяемые анархисты и агитаторы, которых легко возьмут под контроль наши бравые мужчины и женщины из правоохранительных органов».

По словам главы Белого дома, митингующие уничтожили бы американские города, если бы «сонный Джо Байден», которого Трамп также назвал марионеткой левых, выиграл бы президентские выборы.

«Рынки рухнули бы, а города сгорели бы. Наша страна пострадала бы как никогда. Мы скоро победим вирус и перейдем к золотому веку  – будет лучше, чем когда-либо прежде!» – добавил американский лидер.

Перед этим Трамп сообщил в Twitter, что «анархисты, агитаторы или протестующие» за вандализм и нанесение ущерба федеральным зданиям будут преследоваться по закону, который был недавно принят в новой редакции. «Минимум десять лет в тюрьме. Не делайте этого!» – предупредил он.

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Фото: Рейтер
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