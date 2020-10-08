Американского лидера не устроил виртуальный формат мероприятия, сообщает ТАСС.
– Я не буду тратить время на виртуальные дебаты. Их суть не в этом. Сидеть за компьютером и дебатировать – это нелепость. И тебя могут прервать в любой момент, – заявил президент США в интервью телеканалу Fox Business.
Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в дистанционном формате. Это решили сделать, чтобы обезопасить здоровье участников. 2 октября у Дональда Трампа обнаружили коронавирус – он в тот же день был госпитализирован, но уже в начале недели вернулся работать в Белый дом.
Президент США рассказывает, что чувствует себя «лучше, чем когда-либо за 20 лет» и что почти не принимает препаратов для лечения COVID-19.
Вместо онлайн-дебатов Трамп решил провести встречу с избирателями.
В рамках избирательной кампании США проводится три раунда дебатов кандидатов на пост главы государства. Если второго не будет, следующий шанс встретиться по графику у Трампа и Байдена будет 22 октября. А 7 октября в телеспарринге противостояли друг другу кандидаты в вице-президенты страны – Майкл Пенс и Камала Харрис.
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Трамп отказался участвовать во втором раунде дебатов с Байденом
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Фото: РЕЙТЕР