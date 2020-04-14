Трамп: ОПЕК+ стремится сократить добычу нефти до 20 млн баррелей в сутки

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что страны ОПЕК+ намерены достигнуть общего сокращения добычи нефти до 20 млн баррелей в сутки.

«Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, — 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как обычно сообщается», — написал президент США.

По словам главы Белого дома, если этого действительно удастся достигнуть, и мир восстановится после пандемии коронавируса, энергетическая промышленность вновь будет сильной. «И это произойдет быстрее, чем сейчас ожидается», — добавил американский лидер.

Он также поблагодарил всех, кто работал вместе с ним, что вернуть нефтяную отрасль в нормальное состояние, в особенности Россию и Саудовскую Аравию.

Страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти 12 апреля. Предполагается, что в мае-июне участники сделки снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом изначально планировалось, что сокращение составит 10 млн баррелей в сутки, однако Мексика все же взяла на себя меньшую квоту, нежели просили другие участники соглашения. Россия и Саудовская Аравия по условиям сделки сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая.

Соглашение рассчитано на два года, однако постепенно сокращение добычи будет меньшим и к концу апреля 2022 года достигнет 5,8 млн баррелей в сутки.