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Участники ОПЕК+ договорились по снижению добычи нефти

Снижении составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Участники ОПЕК+ договорились по снижению добычи нефти. Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог ранее окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении. 

Как было анонсировано ранее, Мехико сократит производство на 100 тысяч баррелей, а США — на 300 тысяч, чтобы компенсировать обязательства мексиканской стороны. Всего ОПЕК+ рассчитывает, что с начала мая добыча снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки. Это с учетом других нефтедобытчиков, включая США, Канаду и Норвегию.

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Фото: Рейтер
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