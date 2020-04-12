Снижении составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Участники ОПЕК+ договорились по снижению добычи нефти. Мексика, из-за которой ОПЕК+ не мог ранее окончательно согласовать сделку, подтвердила свое участие в соглашении.

Как было анонсировано ранее, Мехико сократит производство на 100 тысяч баррелей, а США — на 300 тысяч, чтобы компенсировать обязательства мексиканской стороны. Всего ОПЕК+ рассчитывает, что с начала мая добыча снизится с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки. Это с учетом других нефтедобытчиков, включая США, Канаду и Норвегию.