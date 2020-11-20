В преддверии визита белорусской официальной делегации во главе с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем в Приморский край РФ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло провел переговоры с заместителем председателя правительства Приморского края Константином Шестаковым и министром промышленности и торговли этого российского региона Сергеем Калитиным, сообщается на официальном сайте Минсельхозпрода.
Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Приморского края, в частности увеличение взаимной торговли, сотрудничество в области сортоиспытания и поставки в Приморский край белорусских семян, посадочного материала плодово-ягодных культур, племенного скота, проектирование животноводческих комплексов на территории Приморского края, поставку сельскохозяйственной техники и оборудования. Также был рассмотрен вопрос организации стажировки и переподготовки специалистов Приморского края в высших аграрных учебных заведениях нашей страны.
В Минсельхозпроде напомнили, что в январе – сентябре 2020 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания организаций Беларуси с Приморским краем составил 2,2 млн долларов (рост в 2,5 раза к аналогичному периоду 2019-го), экспорт – 1,7 млн долларов (рост в 2,3 раза), импорт – 449,6 тысячи долларов.
Преимущественно осуществлялись поставки молочных продуктов (творог, масло сливочное, сухое обезжиренное молоко), мясных продуктов (колбасы, мясо и субпродукты из птицы), фруктов, желатина, кондитерских изделий и другой продукции.
Импортировались из Приморского края рыба и рыбопродукты, шоколад, продукты переработки зерна.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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Товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания Беларуси с Приморьем вырос в 2,5 раза
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