Тоска или saudade? 10 непереводимых слов из мировых языков

Любой язык уникален, и в каждом найдутся слова, аналогов которым нет ни в каком другом. Такие идиомы сложно перевести одним словом или даже фразой. Мы вам о них расскажем.

Тоска (русский)

Понятное всем нам определение состояния грусти, уныния, слабости ставит иностранцев в тупик. Обычно его переводят как меланхолию, но это понятие не раскрывает его до конца. В широком смысле – это ощущение великого духовного страдания, часто без какой-либо конкретной причины. Оно может обозначать тупую боль души и отсутствие желания чего-либо, смутное беспокойство, психические страдания. В отдельных случаях это может быть страстное желание кого-то или чего-то конкретного, ностальгия, любовное томление.

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Mamihlapinatapei (язык племени яганов с Огненной Земли)

Это труднопроизносимое слово часто трактуют как неловкость между двумя людьми. Но на самом деле оно обозначает взгляд этих людей, которым они обмениваются, не решаясь начать разговор или другое действие.

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Jayus (индонезийский)

Удивительно, но индонезийский язык смог найти перевод фразе “анекдот категории Б”. Jayus обозначает неловкую, неостроумную, глупую шутку, но при этом она настолько абсурдная, что невозможно не рассмеяться.

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Litost (чешский)

Если бы это слово имело аналоги, оно бы наверняка встречалось во всех учебниках по психологии в параграфах, описывающих состояние депрессии. Litost обозначает внезапно накатившее на человека осознание собственного несчастья.

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Tartle (шотландский)

С вами случалась когда-нибудь ситуация, когда новый знакомый представляется вам, а вы через минуту забываете его имя? Или когда представляете в компании нового человека и случайно забываете, как его зовут? Шотландцы придумали для обозначения этого момента целое слово – tartle.

Источник фото: https://pikabu.ru/

Ilunga (язык племени чилуба на юго-западе Конго)

Чаще всего на сленговом это слово переводят как “терпила”. Но это не совсем верно. Ilunga обозначает человека, который может снести обиду в первый раз, во второй раз, но вот в третий раз непременно отомстит и пощады от него не ждите.

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Prozvonit (чешский)

Это слово означает позвонить на мобильный телефон и сбросить вызов, чтобы тот, с кем хотите поговорить, перезвонил. Таким образом с вашего счета не спишутся деньги за звонок. В испанском языке есть похожая фраза, которая звучит как “Dar un toque” (дословно переводится как “прикоснуться”).

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Torschlusspanik (немецкий)

Дословно, идиома переводится как “паника по поводу закрытия ворот”. Но на самом деле слово не имеет ничего общего с воротами, а означает страх перед уменьшающимися из-за возраста возможностями. Его часто используют для описания дискриминации по возрасту – эйджизма.

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Duende (испанский)

Наиболее близкий аналог к этому слову – катарсис. Изначально в испанском языке, идиома использовалась для описания мифического духа, который вселялся в человека и порождал у него чувство благоговения к природе. Позже это слово начало использоваться с другим значением – “таинственная власть, с помощью которой произведения искусства изменяют людей”.

Источник фото: https://sisj.livejournal.com/

Saudade (португальский)

Идиома является близкой к русскому определению тоски, но только имеет конкретный контекст. Слово обозначает грусть по чему-то или кому-то, что человек любит и потерял. Второе значение трактуется как тип протяжного скорбного пения о былом счастье.

Источник фото: https://headlineplanet.com/