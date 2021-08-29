Топ-3 процедур для восстановления кожи после лета от косметолога

В конце лета многие девушки замечают, что их кожа не выглядит отдохнувшей. На лице могут быть пигментные пятна, веснушки, новые морщины – в целом кожа сухая и недостаточно увлажненная. Врач-дерматолог и косметолог Игорь Патрин в новом видео на своем YouTube-канале рассказал, с помощью каких косметологических процедур можно вернуть кожу к жизни после воздействия солнечных лучей.
Специалист подчеркнул, что сезонность таких процедур связана с двумя факторами – активностью солнца и физиологией кожи.
- Когда солнце яркое и активное, есть определенные ограничения на травмирующие процедуры - лазерную шлифовку и, например, химический пилинг. Касаемо физиологии, сезонные изменения на коже могут проявляться из-за температуры или влажности, действия ультрафиолетовых лучей. Часто летом в коже снижается уровень гиалуроновой кислоты (ГК), может проявиться гиперпигментация, обостриться акне и розацеа. Поэтому осенью я рекомендую обратить внимание на косметологические услуги, направленные на коррекцию указанных изменений, - объяснил он.
Игорь Патрин назвал три процедуры, которые способны помочь коже восстановиться после солнца:
1. Биоревитализация (введение инъекций) – делает цвет кожи свежим и отдохнувшим, увлажняет. Восстанавливает концентрацию ГК. Она является одной из базовых омолаживающих методик. Биоревитализацию можно выполнять круглый год, но считается, что именно в летний сезон уровень ГК в коже снижается.
2. Поверхностный пилинг. Это те пилинги, которые используются в процедурах атравматической чистки лица. Летом кожное сало становится более густым, поры забиваются, кожа утолщается. Кожный рельеф становится менее гладким. Пилинги помогут очистить кожу от черных точек, устранить гиперкератоз и улучшить цвет лица. А пилинги с миндальной либо азэлаиновой кислотой направлены на борьбу и с поверхностной гиперпигментацией.
3. Лазерные процедуры. Под действием ультрафиолета происходит изменение и повреждение волокон коллагена, что отражается на текстуре кожи и ее эластичности. Многие лазерные процедуры и позволяют восстановить структуру кожи. Речь идет про неодимовый лазер - он удалит сосуды на лице и уберет покраснения. КТР – устранит мелкие сосуды на лице. Александритовый лазер поможет избавиться от поверхностных пигментных пятен.
Косметолог призвал делать такие процедуры только в случае, если вы последние 14 дней не загорали на солнце. Он также не рекомендует в ближайшие 2-3 недели после процедур отправляться в поездки в жаркие страны.
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