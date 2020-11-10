Организаторы Олимпийских игр в Токио объявили, что с марта 2021 года начнут проводить тестовые соревнования на объектах. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Представитель оргкомитета Игр Хидемаса Накамура рассказал, что правительство Японии вместе с администрацией Токио обсуждают способы борьбы с коронавирусом. Планируется, что комитет начнет работу с начала следующего года, а уже в марте проведет тестовые мероприятия.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии COVID-19. Олимпиада в Токио будет проходить с 24 августа по 5 сентября 2021 года. На ней будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Фото: tokyo2020.org
Опубликовано:
319
Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter