Tesla открывает первый интернет-магазин на платформе, принадлежащей Alibaba

Американский автопроизводитель Tesla открывает свой первый интернет-магазин на электронной торговой платформе Tmall, которая принадлежит компании Alibaba, сообщает "Ицай глобал".





Фирменный интернет-магазин «Теслы» будет предоставлять услуги по послепродажному обслуживанию автомобилей, торговать запчастями и аксессуарами.

Также в интернет-магазине можно будет записываться на тест-драйв (доступны модели Model 3, Model S и Model X), пишет ТАСС.

Напомним, что Китай пока единственная страна за исключением США, где имеется сборочное производство Tesla. Завод находится недалеко от Шанхая.

«Тесла» вложила в создание предприятия более семи миллиардов долларов и планирует довести здесь годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.