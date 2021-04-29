Telegram-канал PALCHYS признан экстремистским

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Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году., – говорится в сообщении.В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил.В УСК напомнили, что публикация информации из вышеуказанного интернет-ресурса влечет за собой административную ответственность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП).