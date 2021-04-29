Информационный канал мессенджера Telegram PALCHYS по заявлению УСК по Минску признан экстремистским. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Фото: pixabay.com
Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году.
– В ходе следствия проведена психолингвистическая экспертиза информации, размещенной в августе – ноябре 2020 года в составной части Telegram-канала PALCHYS. Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат признаки экстремизма и информацию, направленную на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, – говорится в сообщении.
В связи с этим представители столичного управления направили в суд исковое заявление о признании информационной продукции этого Telegram-канала экстремистскими материалами. Суд Партизанского района города Минска заявление удовлетворил.
В УСК напомнили, что публикация информации из вышеуказанного интернет-ресурса влечет за собой административную ответственность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП).
Опубликовано:
453
Telegram-канал PALCHYS признан экстремистским
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter