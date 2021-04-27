По инициативе Барановичской межрайонной прокуратуры информация, размещенная в Telegram-канале "Барановичи-97%", признана экстремистской. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Согласно информации прокуратуры, администраторы Telegram-канала публично распространяли записи, в которых прослеживались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников милиции и хулиганским действиям.
По поручению прокуратуры территориальные органы внутренних дел после проверки направили в суд исковое заявление о признании информационных публикаций данного Telegram-канала экстремистскими материалами.
Суд Ленинского района Бреста удовлетворил заявление. Решение подлежит немедленному исполнению. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки ресурса.
За изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, по ст. 19.11 КоАП предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
Фото: pixabay.com
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Telegram-канал "Барановичи-97%" признан экстремистским
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