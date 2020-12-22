В будущей пятилетке предусматривается многоуровневая интеграция повышения качества продукции и услуг. Об этом сообщил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. По его словам, это предусмотрено программой «Качество 2021–2025», утвержденной на уровне Правительства.
– Тема качества в нашей стране имеет большой паритет. На сегодняшний день мы разработали программу «Качество 2021–2025». Она является логичным продолжением работы предыдущей пятилетки. Был разработан комплекс мер по внедрению в производство современных методик менеджмента. Я считаю, что он имел неплохой результат. Новая программа интегрирована с проектом программы социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку. И она предусматривает многоуровневую интеграцию повышения качества во все сферы деятельности.
Валентин Татарицкий сообщил, что реализация программы предусматривает выполнение блоков мероприятий по техническому нормированию, стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации. Также предусмотрены меры, направленные на повышение компетентности в области качества и эффективного менеджмента, мотивации и пропаганды идей качества и делового совершенства.
– Все это даст хороший задел на следующую пятилетку и позволит вывести предприятия на новый уровень выпуска качественной и конкурентоспособной продукции, – резюмировал председатель Госстандарта.
Фото: БЕЛТА
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Татарицкий: в будущей пятилетке предусматривается многоуровневая интеграция повышения качества продукции и услуг
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