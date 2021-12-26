Тарасенко: спрос на вакцинацию детского населения в Беларуси однозначно будет

Об этом в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
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- С 27 декабря в Беларуси начнут вакцинировать детей с 12 лет. Вакцинация будет проходить с согласия родителей и по показаниям. В связи с тем, что в четвертую волну чаще стали заболевать более молодые, а также детское население, мы рекомендуем вакцинироваться практически всем. В принципе, такая тенденция по заболеваемости прослеживается не только в Беларуси, но и во всем мире, - отметил Александр Тарасенко.
Замминистра уверен, что спрос на получение прививки от COVID-19 будет:
- На протяжении года от родителей поступали вопросы о том, когда в Беларуси начнется вакцинация детского населения. Однозначно говорю, что спрос будет.
Главный санитарный врач страны также рассказал, будет ли вакцинация детей младшего возраста.
- Я думаю, что о вакцинации детей младшего возраста тоже можно будет говорить. Производители вакцин, в том числе и тех, которые есть в Беларуси, работают над тем, чтобы после клинических испытаний препарат можно было применять и среди детского населения.