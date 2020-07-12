Танцы, игры, зёлки и битвы мешками. Праздник белорусского языка и культуры прошел в парке истории «Сула»

Смех, пляски, песни и детский восторг на лицах. В субботу парк истории "Сула", который находится в Столбцовском районе, наполнился взрослыми и детьми, желающими приобщится к белорусской культуре, научиться национальным танцам и песням, вспомнить шедевры родной литературы. Здесь прошел праздник белорусского языка и культуры "У роднай мовы роднае карэнне".
С обеда и до вечера на территории парка играла белорусская музыка. Гостей приветствовал, а затем и развлекал харизматичный ведущий Пан Маршалак Василь. Экскурсоводы в этот день заговорили на белорусском.
— Сёння мы ўсе размаўляем па-беларуску, далучаем нашых госцікаў да нашай цудоўнай беларуской мовы, беларускай культуры, літаратуры, да нашай спадчыны, — рассказывает управляющая парком Анна Печенова. — Сёння гучаць і беларускія вершы, выконваюцца беларускія народныя танцы, песні, гульні. Удзельнічаюць добра госцейкі ўсе разам.
Действие на главной площадке праздника не прекращалось ни на минуту. Тут и остроумие, и шутки на белорусском языке от Вясёлага Шляхцюка, и белорусский крокодил, и поэтический диспут, и двоеборье по-белорусски в знании языка.
— Сёння ў нас арганізавана вельмі шмат конкурсаў і актыўнасцей. Гасцям вельмі падабаюцца конкурсы, якія прапануе наш паважаны Пан Маршалак Васіль, наш вядоўца. Ёсць магчамасць паўдзельнічаць у традыцыйных беларускіх гульнях, якія бавяць нашыя дзяўчынкі-прыгажунні з гурта "Яварына". Вельмі шмат дзетак удзельнічаюць у гэтых спаборніцтвах: перацягваюць канаты, б’юцца мяхамі, гуляюць у беларускі аўтынтычны футбол з мётламі, — говорит Анна Печенова. —
Госцікі нашыя удзельнічаюць таксама ў танцах, выступае беларускі музычны калектыў, які мы паважаем і любім, “Вербіца”. На кожнай лакацыі вы бачаце і чуеце нашу беларускую мову. Экскурсаводы прыгожа размаўляюць на роднай мове, загадваюць загадкі, нейкія байкі, расказваюць пра беларускія традыцыі.
Особенно гостей порадовали многочисленные игры от ведущего. Был даже белоруссий слон – игра, знакомая многим из детства.
Проверяли гостей также на знание родного языка. В таком конкурсе поучаствовала Виктория, которая приехала на праздник вместе с родителями. Увидев афишу, не раздумывали ни минуты.
— Дома мы размаўляем па-беларуску, таму тэма роднай культуры і гісторыі нам цікавая, а тут яшчэ і прырода, — говорит девушка. — Сёння паўдзельнічала ў гульне. Трэба было назваць жаночыя атрыбуты на беларускай мове. Усе мы прывыклі выкарыстоўваць іх на расійскай мове, па-беларуску шмат якія не ведаем. Некаторыя рэчы было непроста ўуспомніць. Але з дапамогай бацькоў мы ўсё ж такі перамаглі. Дарэчы, вельмі цікавая гульня, якая дапамагла ўспомніць словы, якія я даўно пазабывала. Вельмі добра аднавіць свой слоўнікавы запас. Беларускую мову я ведаю добра на бытавым узроўні, але канешне шляхетнай мовай мы не карыстаемся.
Виктория справа
Гостям пришлось вспомнить авторов известных белорусских произведений и прочитать наизусть шедевры национальной поэзии. Алена с мужем и ребенком захотели разнообразить выходные и провести время вместе. Дочка уже успела сделать мыло ручной работы, свалять шерстяное изделие, а Алена выиграла приз за то, что угадала в конкурсе стихотворение Янки Купалы. Женщина скромничает и говорит, что победить ей помогло всего лишь знание школьной программы.
— Очень удивительно, что здесь столько различных активностей, мероприятий, развлечений, – рассказывает женщина. — С большим удовольствием проводим сегодня день и не ожидали, что будет так хорошо.
Девчата Полина и Ангелина совсем разгоряченные — только вернулись с мастер-класса по белорусским танцам:
— Мы даже не знали, что здесь будет День белорусской культуры, просто приехали отдохнуть, — делится Полина. — Мы шли, и нас позвали танцевать. Было очень весело, и нам понравилось. Вообще мы танцуем другие танцы — еврейские, а белорусские — впервые, но они очень похожи. Мы хотим поучаствовать еще и в играх, поперетягивать канат.
Мастер-классы по танцам от коллектива "Яварына" оказались одной из самых любимых и популярных активностей посетителей. Десятки людей от мала до велика пустились впляс и с удовольствием погрузились в мир национального танца.
Наталья с мужем и сыном приехали в парк истории, чтобы провести время вместе и остались довольны, что смогли еще и поучаствовать в празднованиях.
— Я здесь второй раз, и мне очень нравится, — отмечает Наталья. — А сегодня были еще и такие горячие танцы. Мы очень активно танцевали всей семьей. Я впервые в таком участвовала. Это очень непросто и тяжело – вернулись все мокрые. Ребенок тут бегает, играет. Мужу очень понравилось танцевать, хочет еще раз. Такие мероприятия помогают приобщиться к белорусской культуре. Это здорово!
Весь день гостей развлекал музыкальный коллектив "Вербіца". Особенно народу понравилась песня про сало, в которой пелось: "Ты наша родна сала! Цябе не будзе мала!". Желающие смогли сами приобщиться к музыке, сыграв на поистине народных инструментах.
Детям тоже не пришлось скучать. Ребята с удовольствием пилили бревна, бросали деревянные фрисби, перетягивали канат, играли с козами и катались на лошадях.
Каждые выходные в "Суле" стараются придумать увлекательную программу для гостей. На этот раз темой стала родная культура.
— Это мероприятие у нас не первое и не последнее. Каждые выходные происходит что-то интересное, — отмечает управляющая парком Анна Печенова. — Обычно это традиционные праздники. Две недели подряд мы праздновали Купалье, чтобы людей познакомить с народными купальскими традициями. Было много людей и большая активность. Мы решили продолжить наше веселье. И в эти выходные празднование Купалья перешло в Дни белорусского языка и культуры, так как они взаимосвязаны.
Интерактивный экскурсионный образовательный проект в парке "Сула" позволяет погрузится в историю Беларуси от сотворения мира и почти до наших дней. Десять тысяч лет белорусской истории можно изучить за один день.
Здесь показан и первобытный строй, и язычество, и раннее Средневекове, Беларусь как страна замков. Следующий этап – иезуиты и их вклад в развитие образования, затем – золотой век белорусской шляхты, который представлен экспозицией Королевской Ассамблеи, коллекцией гербов, старинными обрядами – угощением шляхетским напитком “старкой”. Заканчивается представленный период истории в музее Ленских, где рассказывается об этом прославленном роде и их трагической судьбе.
— Все экскурсии проходят в интереактивном ключе, отчего три часа пролетают незаметно, — отмечает управляющая парком. — Гости все время активны и являются участниками исторического события.
В день белорусской культуры гости "Сулы" смогли познакомится с традиционными ремеслами Беларуси – есть гончарная мастерская, кузница, мельницы, пекарня, шаповальня, зёлкавая аптэка. Каждые полчаса проходят показы традиционной белорусской батлейки. И без остановки в плавание отправляется дракар.
Желающим предлагали научится валять по шерсти. Оказывается, шаповаленье – одно из самых древних ремесел, известных человечеству. В Алтайском крае, при раскопках курганов, были найдены остатки войлочных изделий, которые датируются пятью тысячами лет до нашей эры. Кстати, чтобы свалять пару валенок, нужно пять часов непрерывного труда. Ремесло по тяжести приравнивали к кузнечному, поэтому им занимались только мужчины. В сейчас – в основном, женщины.
— В Беларусь валяние шерсти пришло в середине ХVI века, — рассказывает экскурсовод Леонид. — В Дрибенском районе приветствовали, когда к ним приходили мастера-шаповалы из Смоленской и Брянской губерний. Они там селились и делились ремеслом с соседями. Мы здесь используем те же технологии. Для валяния шерсти нужны три условия: щелочная среда, тепло и трение. В качестве щелочной среды наши предки использовали раствор древесной золы — щелок. Мы сейчас используем раствор хозяйственного мыла.
По соседству с шаповальней — еврейский музей-магазин. Дом делился на две части: в одной жила семья, в другой — продавали. Между зонами была глухая стена. За прилавком — Сара. Сегодня в этом музее хранятся копии обуви, которую белорусский мастер Янж Недвецкий изготовил для Леди Гаги и Джони Деппа в роли Джека Воробья в “Пиратах Карибского моря”. Кстати, дизайнер является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса: белорус создал самые дорогие туфли в мире.
Ведунья, домик которой расположен на сваях, словно на курьих ножках, предложила гостям поучаствовать в магических обрядах.
— Агонь — сімвал ачышчэння і пазбаўлення. Узялі трошачкі солі, нашапталі туды таго, ад чаго жадаеце пазбавіцца: страх, думка не дае супакою, нешта гразе вас унутры. Нашапталі — у агонь выкінулі. Агонь усё дрэннае забірае з сабой. Тады трэба звярнуцца да нашага каменя, які выконвае чалавечыя жаданні. Продкі казалі: перш чым яго аб чымсьці папрасіць, трэба было задобрыць, таму прыносілі тое, што было лішнім у хаце. Тады дзвюма рукамі да каменя дакранаецеся і шэпчаце яму сваё жаданне. Абавязкова дзвюма рукамі, каб замкнуць гэтае кола. Канешне, айфон з самалётам ён вам не падорыць, а з тым жаданнем, якое ідзе ад сэрца, ён вам дапаможа.
Апогеем праздника стала "зёлкавая гарбата" из местных трав, которой угощали всех гостей праздника. Целый день она варилась на костре. Наша собседеница Виктория оценила атмосферу, которая погружает в традиции белорусского народа.
– Такіе мерапрыемствы, якія расказваюць пра беларускую культуру, вельмі карысна праводзіць, бо яны могуць выклікаць цікавасць да мовы і традыцый. Шкада, што не так шмат адбываецца падзей у горадзе, дзе можна цэлы дзень чуць беларускую мову. Такія падзеі з нацыянальными песнямі, гулянямі, танцамі, традцыйным антуражам, я думаю, стымулююць людзей калі не размаўляць па-беларуску кожны дзень, то думаць пра гэта.
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Танцы, игры, зёлки и битвы мешками. Праздник белорусского языка и культуры прошел в парке истории «Сула»
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Фото: Алина ЯНЧУР