Танцы, игры, зёлки и битвы мешками. Праздник белорусского языка и культуры прошел в парке истории «Сула»

Виктория справа

С обеда и до вечера на территории парка играла белорусская музыка. Гостей приветствовал, а затем и развлекал харизматичный ведущий Пан Маршалак Василь. Экскурсоводы в этот день заговорили на белорусском.— рассказывает управляющая парком Анна Печенова.Действие на главной площадке праздника не прекращалось ни на минуту. Тут и остроумие, и шутки на белорусском языке от Вясёлага Шляхцюка, и белорусский крокодил, и поэтический диспут, и двоеборье по-белорусски в знании языка.— говорит Анна Печенова. —Особенно гостей порадовали многочисленные игры от ведущего. Был даже белоруссий слон – игра, знакомая многим из детства.Проверяли гостей также на знание родного языка. В таком конкурсе поучаствовала Виктория, которая приехала на праздник вместе с родителями. Увидев афишу, не раздумывали ни минуты., — говорит девушка.Гостям пришлось вспомнить авторов известных белорусских произведений и прочитать наизусть шедевры национальной поэзии. Алена с мужем и ребенком захотели разнообразить выходные и провести время вместе. Дочка уже успела сделать мыло ручной работы, свалять шерстяное изделие, а Алена выиграла приз за то, что угадала в конкурсе стихотворение Янки Купалы. Женщина скромничает и говорит, что победить ей помогло всего лишь знание школьной программы.– рассказывает женщина.Девчата Полина и Ангелина совсем разгоряченные — только вернулись с мастер-класса по белорусским танцам:делится Полина. —Мастер-классы по танцам от коллектива "Яварына" оказались одной из самых любимых и популярных активностей посетителей. Десятки людей от мала до велика пустились впляс и с удовольствием погрузились в мир национального танца.Наталья с мужем и сыном приехали в парк истории, чтобы провести время вместе и остались довольны, что смогли еще и поучаствовать в празднованиях., — отмечает Наталья.Весь день гостей развлекал музыкальный коллектив "Вербіца". Особенно народу понравилась песня про сало, в которой пелось: "Ты наша родна сала! Цябе не будзе мала!". Желающие смогли сами приобщиться к музыке, сыграв на поистине народных инструментах.Детям тоже не пришлось скучать. Ребята с удовольствием пилили бревна, бросали деревянные фрисби, перетягивали канат, играли с козами и катались на лошадях.Каждые выходные в "Суле" стараются придумать увлекательную программу для гостей. На этот раз темой стала родная культура.— отмечает управляющая парком Анна Печенова.Интерактивный экскурсионный образовательный проект в парке "Сула" позволяет погрузится в историю Беларуси от сотворения мира и почти до наших дней. Десять тысяч лет белорусской истории можно изучить за один день.Здесь показан и первобытный строй, и язычество, и раннее Средневекове, Беларусь как страна замков. Следующий этап – иезуиты и их вклад в развитие образования, затем – золотой век белорусской шляхты, который представлен экспозицией Королевской Ассамблеи, коллекцией гербов, старинными обрядами – угощением шляхетским напитком “старкой”. Заканчивается представленный период истории в музее Ленских, где рассказывается об этом прославленном роде и их трагической судьбе.отмечает управляющая парком.В день белорусской культуры гости "Сулы" смогли познакомится с традиционными ремеслами Беларуси – есть гончарная мастерская, кузница, мельницы, пекарня, шаповальня, зёлкавая аптэка. Каждые полчаса проходят показы традиционной белорусской батлейки. И без остановки в плавание отправляется дракар.Желающим предлагали научится валять по шерсти. Оказывается, шаповаленье – одно из самых древних ремесел, известных человечеству. В Алтайском крае, при раскопках курганов, были найдены остатки войлочных изделий, которые датируются пятью тысячами лет до нашей эры. Кстати, чтобы свалять пару валенок, нужно пять часов непрерывного труда. Ремесло по тяжести приравнивали к кузнечному, поэтому им занимались только мужчины. В сейчас – в основном, женщины., — рассказывает экскурсовод Леонид.По соседству с шаповальней — еврейский музей-магазин. Дом делился на две части: в одной жила семья, в другой — продавали. Между зонами была глухая стена. За прилавком — Сара. Сегодня в этом музее хранятся копии обуви, которую белорусский мастер Янж Недвецкий изготовил для Леди Гаги и Джони Деппа в роли Джека Воробья в “Пиратах Карибского моря”. Кстати, дизайнер является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса: белорус создал самые дорогие туфли в мире.Ведунья, домик которой расположен на сваях, словно на курьих ножках, предложила гостям поучаствовать в магических обрядах.Апогеем праздника стала "зёлкавая гарбата" из местных трав, которой угощали всех гостей праздника. Целый день она варилась на костре. Наша собседеница Виктория оценила атмосферу, которая погружает в традиции белорусского народа.