Центр округа Спин-Болдак на пакистанско-афганской границе и штаб-квартира полиции провинции Кандагар взяты под контроль радикальным движением «Талибан». Об этом сообщает РИА Новости.
– Центр округа Спин-Болдак и штаб-квартира полиции провинции Кандагар также полностью очищены от противника и находятся под контролем участников джихада, – говорится в заявлении талибов.
Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.
Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном.
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Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара
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