Талибы заявили о взятии штаб-квартиры полиции Кандагара

, – говорится в заявлении талибов.Отмечается, что им удалось захватить несколько единиц оружия, транспортных средств и боеприпасов.Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что под его контроль перешел важный стратегический пункт в округе Спин-Болдак на границе с Пакистаном.