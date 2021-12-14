Свыше 600 предложений по трудоустройству поступит от нанимателей Минска на ярмарке вакансий 16 декабря

По меньшей мере 600 вакансий будут доступны посетителям электронной ярмарки с участием предприятий Минска 16 декабря, пишет БЕЛТА.
Как уточнили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких предприятий, как КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Минскводоканал", УП "Спецкоммунавтотранс", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", РУП "Белмедпрепараты", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и других. В общей сложности будут доступны по меньшей мере 600 вакансий.
Соискатели смогут подробно ознакомиться с актуальными предложениями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении ярмарки актуальные предложения по трудоустройству будут перемещены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА