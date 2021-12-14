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  2. Свыше 600 предложений по трудоустройству поступит от нанимателей Минска на ярмарке вакансий 16 декабря

Свыше 600 предложений по трудоустройству поступит от нанимателей Минска на ярмарке вакансий 16 декабря

По меньшей мере 600 вакансий будут доступны посетителям электронной ярмарки с участием предприятий Минска 16 декабря, пишет БЕЛТА.


Как уточнили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.

Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких предприятий, как КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Минскводоканал", УП "Спецкоммунавтотранс", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", РУП "Белмедпрепараты", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой" и других. В общей сложности будут доступны по меньшей мере 600 вакансий.

Соискатели смогут подробно ознакомиться с актуальными предложениями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в онлайн-режиме.

По завершении ярмарки актуальные предложения по трудоустройству будут перемещены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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