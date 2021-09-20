Свыше 300 нарушений скоростного режима зафиксировано в Минске за три дня

Более 300 нарушений скоростных режимов выявили правоохранители в Минске за три дня. Об этом сообщают в Telegram-канале столичной ГАИ.
– С 17 по 19 сентября ГАИ Минска провела мероприятия, направленные на профилактику ДТП по причине превышения скорости. Инспекторы выявляли факты превышения скоростного режима водителями. За время рейдов стражами дорог зафиксировано 316 правонарушений. Некоторым автомобилистам даже удалось установить скоростные антирекорды, – уточнили в Госавтоинспекции.
19 сентября днем сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Филимонова остановили автомобиль Mercedes, водитель которого двигался со скоростью 107 км/ч при разрешенной 60 км/ч. Во время разговора выяснили, что мужчина пьян. В его организме выявлено 1,1 промилле алкоголя. Теперь в отношении столичного жителя составлено несколько административных протоколов.
26-летний водитель на автомобиле Kia на улице Ваупшасова превысил установленную скорость на 61 км/ч. Нарушитель привлечен к ответственности.
– С целью недопущения ДТП рейдовые мероприятия по пресечению грубых нарушений ПДД будут продолжены, – добавили в ГАИ.
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