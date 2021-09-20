Свыше 300 нарушений скоростного режима зафиксировано в Минске за три дня

– уточнили в Госавтоинспекции.19 сентября днем сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Филимонова остановили автомобиль Mercedes, водитель которого двигался со скоростью 107 км/ч при разрешенной 60 км/ч. Во время разговора выяснили, что мужчина пьян. В его организме выявлено 1,1 промилле алкоголя. Теперь в отношении столичного жителя составлено несколько административных протоколов.26-летний водитель на автомобиле Kia на улице Ваупшасова превысил установленную скорость на 61 км/ч. Нарушитель привлечен к ответственности.– добавили в ГАИ.Фото из архива