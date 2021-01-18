Сведения из банка данных исполнительных производств можно получить на едином портале электронных услуг

, – говорится в сообщении.Услугу могут получить граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, индивидуальные предприниматели нашей страны, иностранные ИП, юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и организации, не являющиеся юрлицами, нотариусы, суды, иные государственные органы.Для получения сервиса заинтересованному лицу необходимо авторизоваться на едином портале электронных услуг любым доступным способом (с использованием логина/пароля, личного ключа электронной цифровой подписи, уникального идентификатора), в перечне выбрать электронную услугу, заполнить обязательные поля при составлении запроса (данные доступны в отношении физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). Кроме того, новая электронная услуга оказывается по принципу «система–система».Банк данных исполнительных производств функционирует в Беларуси с 1 января 2021 года. Он предназначен для предоставления заинтересованным сведений об исполнительных производствах. Перечень сведений, которые могут быть предоставлены из банка данных, а также объем их предоставления установлены соответственно в пунктах 5 и 16 Положения о банке данных исполнительных производств, утвержденным Указом № 418 от 19 ноября 2019 г.Сведения об исполнительных производствах из банка данных будут предоставляться на безвозмездной основе, за исключением случаев предоставления информации сторонам исполнительного производства – гражданам, но не чаще одного раза в месяц, а также нотариусам, судам, иным государственным органам, бюджетным организациям., – уточнили в Национальном центре электронных услуг.