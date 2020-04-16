Об этом Председатель Верховного Суда Валентин Сукало заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, прошедшего сегодня во Дворце Независимости.
Говоря о рецидивах, Валентин Сукало отметил: исходя из опыта, 8—9 процентов амнистированных лиц вновь совершают преступления.
— Мы надеемся, что эта амнистия не повлечет за собой усложнения криминогенной ситуации в стране, — высказал мнение он.
Фото: БЕЛТА
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Сукало о предстоящей амнистии: важно не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране
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