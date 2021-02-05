Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Суд по «делу Белгазпромбанка» начнется 17 февраля
Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Суд по «делу Белгазпромбанка» начнется 17 февраля

Такое решение принял Верховный Суд по итогам предварительного заседания. Процесс пройдет в открытом режиме. Напомню, вчера Верховный Суд рассматривал вопрос соблюдения шестью фигурантами дела — топ-менеджеров Белгазпромбанка — условий досудебных соглашений о сотрудничестве.

Фото  БЕЛТА

Досудебное соглашение заключают стороны обвинения и защиты. Обвиняемые рассказывают о соучастниках, их роли в совершении преступления, помогают изобличить злоумышленников, сообщают о фактах, о которых следствию не было известно. Это учитывает прокуратура и суд при вынесении приговора. Обе стороны полагают, что фигуранты выполнили свои обязательства, а также уплатили незаконно полученный доход. С этим согласился и суд.

В криминальную историю, начавшуюся еще в 2004 году, бывших коллег втянул основной фигурант уголовного дела — бывший наемный банковский работник, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Ранее мы рассказывали о том, что он вместе с топ‑менеджерами банка по‑хозяйски распоряжался деньгами акционеров, выдавая «своим» коммерсантам выгодные кредиты. За это те делились частью прибыли.



Всего в деле восемь фигурантов. Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.
Все шестеро обвиняемых в присутствии адвокатов фактически признали свою вину, заявили о добровольном заключении досудебного соглашения. Прокурор подтвердил, что все пункты (полное признание вины, помощь следствию, добровольная уплата преступного дохода) обвиняемыми выполнены. С чем согласился и суд.
…В связи с эпидситуацией количество мест в зале пришлось ограничить. Понятно, что преимущество у защитников, аккредитованных журналистов, родственников и друзей обвиняемых. Репортерам, к слову, ничего не мешало получить аккредитацию на процесс накануне. При желании, конечно. У некоторых «коллег» оно, видимо, отсутствовало. Вот и решили теперь пошуметь: мол, «независимых» не пускают. Впрочем, предсказуемо.

Поддержать обвиняемых пришел политолог Юрий Воскресенский. Рассказывает журналистам:

— Пришел поддержать обвиняемых, чьи родственники, как мне известно, обратились к Президенту с просьбой о снисхождении. Обвиняемые, как мы знаем, когда-то приняли серьезное участие в становлении банковской системы, отдав ей по 25, 30 лет работы. Они доверились одному незрелому политику. Раскаиваются, признают вину. Было бы замечательно, чтобы суд тоже учел эти обстоятельства.



А что же Виктор Дмитриевич? На что он рассчитывает? Политолог предположил:

— Думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении. Президент ведь на круглом столе делал ему соответствующее предложение: раскаяться и вернуть все стране, народу. И если бы Бабарико берег своих людей — а мы знаем, что сейчас судят его команду, — он бы сделал все, чтобы их спасти и чтобы их семьи из-за него не страдали. Ну, возможно, он считает себя мессией и хочет кого-то там спасти, однако не может спасти даже своих людей.


Мера пресечения оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.
КСТАТИ

Вчера в суде Московского района Минска начался процесс по уголовному делу в отношении Б., который попытался бросить камень в сотрудника милиции — заместителя начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Как сказано в обвинении, подполковник милиции К. 5 сентября находился при исполнении своих служебных обязанностей около дома № 115 по проспекту Дзержинского. Подсудимый Б. поднял с земли камень и бросил в инспектора, но преступление до конца не довел: К. увернулся от летящего предмета. Камень через открытую дверь попал в салон припаркованного рядом служебного автобуса, где находились сотрудники органов внутренних дел.

Также вчера суд города Жодино начал рассматривать уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя И., который оскорбил в общедоступном телеграм-канале участкового инспектора милиции. А в Витебске продолжился суд над местной жительницей, которая повредила авто правоохранителей. Как выяснили следователи, 20-летняя жительница областного центра участвовала в несанкционированном мероприятии и во время потасовки с правоохранителями несколько раз так ударила по микроавтобусу Ford Transit, что повредила заднюю дверь авто.

gladkaya@sb.by
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
«Кроме приземных станций метеонаблюдений и радиолокационной сети, у наших синоптиков есть данные со спутников»: Белгидромет завершил переоснащение и расширение сети наблюдений
В Минске из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали троих человек
Более 503 тыс. учащихся занимаются в учреждениях допобразования детей и молодежи
Найден водитель, сбивший пешехода в Березовском районе
Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда - Минобразования
Задержан администратор дворовых деструктивных Telegram-каналов
Наш корреспондент поднялась в воздух с военными летчиками 50-й смешанной авиабазы, узнала тайны и сложности профессии авиатора
В Великобритании планируют в июне вакцинировать всех жителей
В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Беларусь и Республика Корея намерены усилить межпарламентское взаимодействие
В Лондоне один человек погиб, еще десять пострадали в результате инцидентов
Гороскоп на 8 февраля
«Ювентус» взял верх над «Ромой» и поднялся на третье место в таблице Серии А
Более 460 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки
В Могадишо произошел взрыв
Индийские фермеры блокируют дороги, протестуя против новых законов
«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Хайнань получил первое судно для ремонта морских кабелей напряжением 500 кВ
«Реал» одержал волевую победу над «Уэской» в игре чемпионата Испании по футболу
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
В огороде бузина, а в Киеве чужой дядька
«Арсенал» уступил «Астон Вилле» в матче Премьер-лиги
Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты организовали в Тбилиси митинг против ковидных ограничений
"Мешков Брест" одержал 12-ю победу в матчах гандбольного чемпионата Беларуси
Команда Чаусского района стала победителем «Могилевской лыжни-2021»
Квоты, средства гигиены через аптеки - меры господдержки для инвалидов в программе на пятилетку
Романович: защита интересов семьи - в приоритете БСЖ
Власти США рассматривают пути облегчения положения Ирана без отмены санкций
Завершился третий этап республиканской акции "Безопасность - в каждый дом"
В Жлобинском районе при пожаре погибла женщина
Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Печорин с нашей улицы
Белорусские футболисты заняли 4-е место в розыгрыше Кубка развития
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении заявил об эффективности вакцины "Спутник V"
Число обратившихся с признаками отравления к медикам в Дагестане выросло до 64
Солигорский "Шахтер" проиграл "Спартаку" на сборе в ОАЭ
Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер
После звонка мошенников пенсионерка из Новополоцка лишилась более Br62 тыс.
Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech
Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса
"Крумкачы" обыграли дубль минского "Динамо" на турнире в Жодино
Белоруски победили сборную Польши и пробились в финальную часть ЧЕ по баскетболу
"Металлург" обыграл "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Работники МЧС спасли тонувшего в Свислочи рыбака
Минобразования: в новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности
Авторы
СКАНИРУЙТЕ