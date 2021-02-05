Суд по «делу Белгазпромбанка» начнется 17 февраля

Такое решение принял Верховный Суд по итогам предварительного заседания. Процесс пройдет в открытом режиме. Напомню, вчера Верховный Суд рассматривал вопрос соблюдения шестью фигурантами дела — топ-менеджеров Белгазпромбанка — условий досудебных соглашений о сотрудничестве.





Фото БЕЛТА













Всего в деле восемь фигурантов. Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.



Все шестеро обвиняемых в присутствии адвокатов фактически признали свою вину, заявили о добровольном заключении досудебного соглашения. Прокурор подтвердил, что все пункты (полное признание вины, помощь следствию, добровольная уплата преступного дохода) обвиняемыми выполнены. С чем согласился и суд.





— Пришел поддержать обвиняемых, чьи родственники, как мне известно, обратились к Президенту с просьбой о снисхождении. Обвиняемые, как мы знаем, когда-то приняли серьезное участие в становлении банковской системы, отдав ей по 25, 30 лет работы. Они доверились одному незрелому политику. Раскаиваются, признают вину. Было бы замечательно, чтобы суд тоже учел эти обстоятельства.













Мера пресечения оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

КСТАТИ



Досудебное соглашение заключают стороны обвинения и защиты. Обвиняемые рассказывают о соучастниках, их роли в совершении преступления, помогают изобличить злоумышленников, сообщают о фактах, о которых следствию не было известно. Это учитывает прокуратура и суд при вынесении приговора. Обе стороны полагают, что фигуранты выполнили свои обязательства, а также уплатили незаконно полученный доход. С этим согласился и суд.В криминальную историю, начавшуюся еще в 2004 году, бывших коллег втянул основной фигурант уголовного дела — бывший наемный банковский работник, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Ранее мы рассказывали о том, что он вместе с топ‑менеджерами банка по‑хозяйски распоряжался деньгами акционеров, выдавая «своим» коммерсантам выгодные кредиты. За это те делились частью прибыли.…В связи с эпидситуацией количество мест в зале пришлось ограничить. Понятно, что преимущество у защитников, аккредитованных журналистов, родственников и друзей обвиняемых. Репортерам, к слову, ничего не мешало получить аккредитацию на процесс накануне. При желании, конечно. У некоторых «коллег» оно, видимо, отсутствовало. Вот и решили теперь пошуметь: мол, «независимых» не пускают. Впрочем, предсказуемо.Поддержать обвиняемых пришел политолог Юрий Воскресенский. Рассказывает журналистам:А что же Виктор Дмитриевич? На что он рассчитывает? Политолог предположил:Вчера в суде Московского района Минска начался процесс по уголовному делу в отношении Б., который попытался бросить камень в сотрудника милиции — заместителя начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Как сказано в обвинении, подполковник милиции К. 5 сентября находился при исполнении своих служебных обязанностей около дома № 115 по проспекту Дзержинского. Подсудимый Б. поднял с земли камень и бросил в инспектора, но преступление до конца не довел: К. увернулся от летящего предмета. Камень через открытую дверь попал в салон припаркованного рядом служебного автобуса, где находились сотрудники органов внутренних дел.Также вчера суд города Жодино начал рассматривать уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя И., который оскорбил в общедоступном телеграм-канале участкового инспектора милиции. А в Витебске продолжился суд над местной жительницей, которая повредила авто правоохранителей. Как выяснили следователи, 20-летняя жительница областного центра участвовала в несанкционированном мероприятии и во время потасовки с правоохранителями несколько раз так ударила по микроавтобусу Ford Transit, что повредила заднюю дверь авто.