Суд по «делу Белгазпромбанка» начнется 17 февраля

Такое решение принял Верховный Суд по итогам предварительного заседания. Процесс пройдет в открытом режиме. Напомню, вчера Верховный Суд рассматривал вопрос соблюдения шестью фигурантами дела — топ-менеджеров Белгазпромбанка — условий досудебных соглашений о сотрудничестве.
Досудебное соглашение заключают стороны обвинения и защиты. Обвиняемые рассказывают о соучастниках, их роли в совершении преступления, помогают изобличить злоумышленников, сообщают о фактах, о которых следствию не было известно. Это учитывает прокуратура и суд при вынесении приговора. Обе стороны полагают, что фигуранты выполнили свои обязательства, а также уплатили незаконно полученный доход. С этим согласился и суд.
В криминальную историю, начавшуюся еще в 2004 году, бывших коллег втянул основной фигурант уголовного дела — бывший наемный банковский работник, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Ранее мы рассказывали о том, что он вместе с топ‑менеджерами банка по‑хозяйски распоряжался деньгами акционеров, выдавая «своим» коммерсантам выгодные кредиты. За это те делились частью прибыли.
Всего в деле восемь фигурантов. Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Его замы Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.
Все шестеро обвиняемых в присутствии адвокатов фактически признали свою вину, заявили о добровольном заключении досудебного соглашения. Прокурор подтвердил, что все пункты (полное признание вины, помощь следствию, добровольная уплата преступного дохода) обвиняемыми выполнены. С чем согласился и суд.…В связи с эпидситуацией количество мест в зале пришлось ограничить. Понятно, что преимущество у защитников, аккредитованных журналистов, родственников и друзей обвиняемых. Репортерам, к слову, ничего не мешало получить аккредитацию на процесс накануне. При желании, конечно. У некоторых «коллег» оно, видимо, отсутствовало. Вот и решили теперь пошуметь: мол, «независимых» не пускают. Впрочем, предсказуемо.
— Пришел поддержать обвиняемых, чьи родственники, как мне известно, обратились к Президенту с просьбой о снисхождении. Обвиняемые, как мы знаем, когда-то приняли серьезное участие в становлении банковской системы, отдав ей по 25, 30 лет работы. Они доверились одному незрелому политику. Раскаиваются, признают вину. Было бы замечательно, чтобы суд тоже учел эти обстоятельства.
А что же Виктор Дмитриевич? На что он рассчитывает? Политолог предположил:
— Думаю, что Виктор Дмитриевич живет в каком-то своем измерении. Президент ведь на круглом столе делал ему соответствующее предложение: раскаяться и вернуть все стране, народу. И если бы Бабарико берег своих людей — а мы знаем, что сейчас судят его команду, — он бы сделал все, чтобы их спасти и чтобы их семьи из-за него не страдали. Ну, возможно, он считает себя мессией и хочет кого-то там спасти, однако не может спасти даже своих людей.
Мера пресечения оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.
КСТАТИ
Вчера в суде Московского района Минска начался процесс по уголовному делу в отношении Б., который попытался бросить камень в сотрудника милиции — заместителя начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Как сказано в обвинении, подполковник милиции К. 5 сентября находился при исполнении своих служебных обязанностей около дома № 115 по проспекту Дзержинского. Подсудимый Б. поднял с земли камень и бросил в инспектора, но преступление до конца не довел: К. увернулся от летящего предмета. Камень через открытую дверь попал в салон припаркованного рядом служебного автобуса, где находились сотрудники органов внутренних дел.
Также вчера суд города Жодино начал рассматривать уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя И., который оскорбил в общедоступном телеграм-канале участкового инспектора милиции. А в Витебске продолжился суд над местной жительницей, которая повредила авто правоохранителей. Как выяснили следователи, 20-летняя жительница областного центра участвовала в несанкционированном мероприятии и во время потасовки с правоохранителями несколько раз так ударила по микроавтобусу Ford Transit, что повредила заднюю дверь авто.
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