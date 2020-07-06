Суд Новобелицкого района Гомеля переедет с первого этажа жилой многоэтажки в отдельное здание

Суд Новобелицкого района Гомеля расположен в здании жилой пятиэтажки. Площади небольшие, поэтому служителям Фемиды приходится непросто, да и местным жителям такое соседство доставляет неудобства. Недавно принято решение: суд переедет в новое здание.





На протяжении двух десятилетий во двор гомельской пятиэтажки по улице Степана Разина подъезжают конвойные машины, доставляющие обвиняемых в зал находящегося здесь суда. Иногда часть двора оцепляют. Такое соседство как минимум неудобно, сетует местная жительница Анна Короткевич:

— Я считаю, что суды должны располагаться в отдельно стоящих зданиях — ни в коем случае не в жилых домах. Все мои соседи по дому не в восторге от нынешней ситуации, некоторые даже пишут жалобы.





В суде разделяют недовольство граждан. Здесь свои сложности: узкие коридоры и небольшие залы — участникам процессов тесно. Отельных проходов для судей, пострадавших, обвиняемых не предусмотрено.





Это помещение бывшей поликлиники, куда суд переехал в 2000 году, всегда считалось временным. Но, как известно, ничто так не постоянно, как временное. После строительства новых микрорайонов суд Новобелицкого района Гомеля стал самым загруженным в области, рассказывает его председатель Андрей Поправкин:

— У нас работало шесть судей, теперь штат расширен до семи в связи с увеличившейся нагрузкой. Сейчас мы вышли на 74—79 дел в месяц на одного судью, а ранее бывали периоды, когда количество дел доходило до 115! Если говорить о помещении, то оно рассчитано на работу максимум четырех судей. Важный момент — обеспечение безопасности. К нам порой привозят обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Подвоз осуществляется со стороны, где расположены детские площадки, пешеходные дорожки, места общего пользования. Ограждение поставить невозможно.





За два десятилетия вопрос о строительстве отдельного здания суда поднимался дважды, однако решение откладывалось из-за проблем с финансированием.





Наконец, денежные средства изысканы. Это финансы, аккумулированные Верховным Судом за счет принудительного сбора, который отчисляют отделы принудительного исполнения по всей стране, деньги недобросовестных должников, пояснил Андрей Поправкин.









Новое здание будет трехэтажным. Проект готовили около года, он отвечает современным техническим требованиям, а также реализации принципов осуществления правосудия. Земельный участок выделен в зоне деловой застройки на улице Белого. Рядом нет жилых домов, школ, детских садов. Здесь будет самый большой в Гомеле зал судебных заседаний. Также предусмотрено ведение видео- и аудиозаписи судебных процессов, онлайн-консультаций с Верховным Судом.

В июле будет проведен тендер на строительство. Новое здание, по планам, должны получить через два года.