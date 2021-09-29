Subaru показала свой первый электрический кроссовер Solterra

Компания Subaru вместе с Toyota создали электрический кроссовер Solterra. Японская марка опубликовала первое тизерное видео, на котором представлено новое транспортное средство. В частности, в ролике показан не только экстерьер модели, но и интерьер. Об этом сообщает Motor.ru.
В числе особенностей дизайна Solterra – задние фонари в виде бумерангов, спойлеры, разнесенные по бокам верхней кромки пятой двери, и черные глянцевые детали в экстерьере. Главное место в салоне занимает панель, в верхней части которой находится дисплей информационно-развлекательной системы, а в нижней – тачпад, набор сенсорных кнопок и селектор трансмиссии.
Внешний вид транспортного средства вдохновлен концепт-каром Toyota bZ4X, который представили в нынешнем году.
Основой для Solterra стала «тойотовская» платформа e-TNGA. Согласно предварительной информации, автомобиль будет доступен с двухмоторной силовой установкой, мощность которой в компании в настоящий момент не раскрывают. Пока сообщается, что узлы и агрегаты электрокара от Subaru будут унифицированы с аналогичной моделью Toyota.
В Toyota bZ4X, помимо бортового аккумулятора, устанавливали солнечные батареи, однако данный элемент, скорее всего, серийным электрокарам не достанется.
Дебют серийных соплатформенных электромобилей Toyota – Subaru состоится в будущем году.
Фото: Subaru