Стволовые клетки впервые превратили в аналог сердца эмбриона мыши

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, – объяснила исследованиеЗа последние десять лет ученые неоднократно пытались с помощью эмбриональных или стволовых клеток создать искусственные аналоги печени. Первые подобные опыты завершились успехом еще в 2012 году. Тогда японские ученые воспроизвели некоторые функции печени мышей с помощью искусственно выращенных подобий органов – органоидов.Впоследствии биологи создали и протестировали несколько других вариантов подобной "искусственной" печени и других органов. Все подобные опыты проводили на культурах клеток животных, из-за чего исследователи пока не уверены, можно ли аналогичным образом вырастить человеческие органы.Росси и ее коллеги сделали первый большой шаг к выращиванию сердца в пробирке. Они придумали, как культивировать полноценные миниатюрные аналоги сердца из стволовых клеток мышей.Анализируя наборы сигналов, которые нужны для того, чтобы превратить стволовые клетки в различные ткани тела, ученые обратили внимание, что сердце – первый орган, который начинает формироваться и работать внутри зародыша многоклеточных. Руководствуясь этой идеей, швейцарские исследователи попытались вырастить не "взрослое" сердце, а его эмбриональный аналог, создав так называемый гаструлоид. Так ученые называют миниатюрный аналог зародыша. По своей структуре он напоминает так называемую гаструлу – полую шарообразную структуру, которая формируется на первых фазах развития эмбриона. Вырастив несколько подобных мини-зародышей из стволовых клеток, ученые обработали их смесью из аскорбиновой кислоты и белков VEGF-165 и FGF, которые стимулируют рост сердца и сосудов.В результате в подавляющем большинстве гаструлоидов начали формироваться сначала "заготовки" клеток сердечной мышцы, а затем возникал и сам орган. Он начинал сокращаться, а также вырабатывать и воспринимать сигналы, характерные для формирующегося сердца. Вдобавок ученые зафиксировали признаки того, что вокруг этого органоида начали расти кровеносные сосуды, а внутри него – зарождаться клетки, которые участвуют в формировании левой и правой половины сердца.Ученые надеются, что в ходе дальнейших опытов с гаструлоидами поймут, как превратить подобную структуру в полноценное человеческое сердце. Также они надеются узнать, как возникают нарушения в его работе. Для этого нужно будет выращивать искусственные копии систем кровообращения людей с врожденными кардиологическими болезнями.