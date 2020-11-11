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Стволовые клетки впервые превратили в аналог сердца эмбриона мыши

Молекулярные биологи создали первую полноценную миниатюрную копию сердца зародыша мыши. Для этого они использовали миниатюрные аналоги эмбрионов, выращенные из стволовых клеток, – органоиды. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Cell Stem Cell, пишет ТАСС.

Фото носит иллюстративный характер, pixabay.com

"Главный плюс эмбриональных органоидов заключается в том, что внутри них параллельно развивается множество разных тканей. Они обмениваются между собой теми же сигналами, которые критически важны для правильного роста зародыша. Растущие в них клетки сердца находятся в той же среде, в которой они располагались бы в реальном эмбрионе", – объяснила исследование Джулиана Росси, молекулярный биолог из Швейцарской федеральной политехнической школы и один из авторов работы.

За последние десять лет ученые неоднократно пытались с помощью эмбриональных или стволовых клеток создать искусственные аналоги печени. Первые подобные опыты завершились успехом еще в 2012 году. Тогда японские ученые воспроизвели некоторые функции печени мышей с помощью искусственно выращенных подобий органов – органоидов.

Впоследствии биологи создали и протестировали несколько других вариантов подобной "искусственной" печени и других органов. Все подобные опыты проводили на культурах клеток животных, из-за чего исследователи пока не уверены, можно ли аналогичным образом вырастить человеческие органы.

Росси и ее коллеги сделали первый большой шаг к выращиванию сердца в пробирке. Они придумали, как культивировать полноценные миниатюрные аналоги сердца из стволовых клеток мышей.

Анализируя наборы сигналов, которые нужны для того, чтобы превратить стволовые клетки в различные ткани тела, ученые обратили внимание, что сердце – первый орган, который начинает формироваться и работать внутри зародыша многоклеточных. Руководствуясь этой идеей, швейцарские исследователи попытались вырастить не "взрослое" сердце, а его эмбриональный аналог, создав так называемый гаструлоид. Так ученые называют миниатюрный аналог зародыша. По своей структуре он напоминает так называемую гаструлу – полую шарообразную структуру, которая формируется на первых фазах развития эмбриона. Вырастив несколько подобных мини-зародышей из стволовых клеток, ученые обработали их смесью из аскорбиновой кислоты и белков VEGF-165 и FGF, которые стимулируют рост сердца и сосудов. 

В результате в подавляющем большинстве гаструлоидов начали формироваться сначала "заготовки" клеток сердечной мышцы, а затем возникал и сам орган. Он начинал сокращаться, а также вырабатывать и воспринимать сигналы, характерные для формирующегося сердца. Вдобавок ученые зафиксировали признаки того, что вокруг этого органоида начали расти кровеносные сосуды, а внутри него – зарождаться клетки, которые участвуют в формировании левой и правой половины сердца.

Ученые надеются, что в ходе дальнейших опытов с гаструлоидами поймут, как превратить подобную структуру в полноценное человеческое сердце. Также они надеются узнать, как возникают нарушения в его работе. Для этого нужно будет выращивать искусственные копии систем кровообращения людей с врожденными кардиологическими болезнями.
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