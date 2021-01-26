Американская компания Warner Bros., которая в последнее время активно развивает свою стриминговую платформу HBO Max, планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера, об этом сообщает Super.ru.
Cкриншот из видео
По информации издания The Hollywood Reporter, студия создала отдельное подразделение, ответственное за мир юного волшебника, и среди продуктов, готовящихся к релизу, значится целый сериал. Проект пока на самых ранних стадиях производства, и к нему не прикреплены ни сценаристы, ни режиссеры. В какой временной период магического мира будут происходить события, также неизвестно.
Пока HBO Max и Warner Bros. еще не подтвердили данную информацию.
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Студия Warner Bros. планирует снять сериал по «Гарри Поттеру»
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