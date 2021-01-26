Студия Warner Bros. планирует снять сериал по «Гарри Поттеру»

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По информации издания The Hollywood Reporter, студия создала отдельное подразделение, ответственное за мир юного волшебника, и среди продуктов, готовящихся к релизу, значится целый сериал. Проект пока на самых ранних стадиях производства, и к нему не прикреплены ни сценаристы, ни режиссеры. В какой временной период магического мира будут происходить события, также неизвестно.Пока HBO Max и Warner Bros. еще не подтвердили данную информацию.