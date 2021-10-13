Студента БрГТУ задержали за ложное сообщение о бомбе

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Сегодня утром из Брестского государственного технического университета милиционерам поступил звонок: во время учебного стрима неизвестный в ленте комментариев сообщил о взрывном устройстве в общежитии, где проходило мероприятие.На место выбыли сотрудники экстренных служб. Были приняты соответствующие меры. Установили, что сообщение об опасности ложное.За час оперативники областного управления по противодействию киберпреступности вычислили личность автора поста. Им оказался 21-летний студент этого вуза. Его задержали. Действиям юноши дадут правовую оценку.Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности уголовная ответственность наступает с 14 лет. Виновный обязан возместить затраты госструктур (субъектов хозяйствования) по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций.Видео МВД Беларуси