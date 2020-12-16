Минский «Строитель», к сожалению, завершил выступление в Кубке Европейской конфедерации волейбола, на стадии 1/8 финала потерпев обидное поражение от «Дуклы» из Либереца – 0:3 (23:25, 28:30, 21:25).
Несмотря на то что букмекеры считали явным фаворитом дружину из Чехии, белорусы уверенно начали игру и по ходу первого сета даже убежали вперед на четыре мяча (16:12). Однако начав играть более цепко и напористо, «Дукла» сначала догнала нашу команду, а затем и вовсе довела дело до победы в партии – 25:23.
Во второй партии борьба вновь по большей части шла мяч в мяч, а в концовке, когда судьба победы решалась на «больше-меньше», удача вновь сопутствовала чехам.
В третьем сете подопечные Александра Сингаевского продолжили оказывать ожесточенное сопротивление фавориту. Но на фоне усталости в действиях игроков «Строителя» появилось больше ошибок, что и предопределило исход партии не в нашу пользу.
В составе «Дуклы» самыми результативными стали Ян Штокр (20 очков) и Томас Криско (15). А у «Строителя» тон в игре задавали Сергей Окулич (10), Илья Морозов (9), Антон Сингаевский (9) и Вадим Пранько (7).
На прошлой неделе свой еврокубковый сезон завершила и женская команда, входящая в структуру волейбольного клуба «Минск», – «Минчанка». Причем и для нее непреодолимым барьером стала 1/8 финала Кубка ЕКВ. На этой стадии она потерпела поражение от венгерского клуба «Вашаш Обуда» – 2:3 (25:21, 25:19, 20:25, 22:25, 14:16).
Фото: cev.eu
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«Строитель» не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ
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