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  2. Стрелявший в школе под Пермью шестиклассник не будет привлечен к уголовной ответственности

Стрелявший в школе под Пермью шестиклассник не будет привлечен к уголовной ответственности

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, передает ТАСС.


– Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления – с 14, – отметил источник в правоохранительных органах и добавил, что школьник пока не достиг данного возраста.

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Он также уточнил, что согласно закону России несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в том случае, когда они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.

Фото: ТАСС
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