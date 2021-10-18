Стрелявший в школе под Пермью шестиклассник не будет привлечен к уголовной ответственности

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, передает ТАСС.
– Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления – с 14, – отметил источник в правоохранительных органах и добавил, что школьник пока не достиг данного возраста.
Он также уточнил, что согласно закону России несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в том случае, когда они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.
Фото: ТАСС