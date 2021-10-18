При стрельбе в школе под Пермью никто не пострадал

В результате стрельбы, которую в школе под Пермью устроил шестиклассник, никто не пострадал, информирует ТАСС.
– В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала, – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
Школьника задержали. В настоящий момент выясняется мотив его поступка. Кроме того, устанавливается тип оружия, из которого была открыта стрельба.
Согласно сведениям пресс-службы регионального министерства территориальной безопасности, шестиклассника обезвредила директор. Она убедила школьника отдать оружие.
"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей оружие", – отмечается в распространенном сообщении.
В администрации Октябрьского городского округа отметили, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла. Иные обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: ТАСС