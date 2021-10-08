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Сторонники Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави

Небольшая толпа людей собралась у здания тюрьмы в Рустави в поддержку заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2». 

Фото: ТАСС

Отмечается, что полицией был задержан один из участников акции, который пытался сделать на стене учреждения надпись: "Свободу Мише!". По данным других местных СМИ, задержано уже четверо протестующих. 

Ранее сторонники Саакашвили заявили, что митинги у тюрьмы будут ежедневными. Отдельно планируется большая акция в Тбилиси, однако точная дата пока неизвестна. 

В оппозиции заявили, что начали сбор подписей за освобождение экс-президента. Тем временем политик продолжает голодовку в тюрьме. Он не согласен с предъявленными обвинениями. 

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в столице Грузии 1 октября.
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