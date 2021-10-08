Сторонники Саакашвили собрались у тюрьмы в Рустави

Отмечается, что полицией был задержан один из участников акции, который пытался сделать на стене учреждения надпись: "Свободу Мише!". По данным других местных СМИ, задержано уже четверо протестующих.Ранее сторонники Саакашвили заявили, что митинги у тюрьмы будут ежедневными. Отдельно планируется большая акция в Тбилиси, однако точная дата пока неизвестна.В оппозиции заявили, что начали сбор подписей за освобождение экс-президента. Тем временем политик продолжает голодовку в тюрьме. Он не согласен с предъявленными обвинениями.Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в столице Грузии 1 октября.