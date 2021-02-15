Популярные советы по чистке зубов на самом деле могут привести к повреждению эмали и ухудшению здоровья полости рта. Подробности рассказал немецкий стоматолог Маркус Фелбер, пишет Lenta.ru.
В первую очередь медик обратил внимание на миф о необходимости чистки зубов сразу после еды. Специалист советует этого не делать, потому что сразу после приема пищи защитная кислотная оболочка на зубах еще не успевает восстановиться – чистка зубов без нее может привести к повреждению эмали.
Кроме того, Фелбер порекомендовал не использовать метод чистки от десен к зубам, чтобы не повредить слизистую. Также стоматолог посоветовал не использовать отбеливающие эмаль средства на регулярной основе.
Фото: pixabay.com
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Стоматолог развеял мифы о чистке зубов
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