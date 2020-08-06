Столичный программист на протяжении полугода воровал велосипеды

В Минске с поличным задержан 42-летний минчанин, который на протяжении полугода похищал велосипеды.





Подозреваемый работал программистом на одном из предприятий столицы, проинформировали в ГУВД Мингорисполкома. А в свободное от работы время занимался незаконным промыслом – ходил по подъездам жилых домов и брал на заметку оставленные без присмотра велосипеды.

Злоумышленник выслеживал потенциальную «жертву», фотографировал оставленный велосипед и размещал в интернете предложение о продаже. Когда находился покупатель, фигурант похищал велосипед.





«Как правило, установленные на велобайках запирающие устройства не останавливали похитителя от совершения кражи», – рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. С помощью специального оборудования он перекусывал замки. Украденные велосипеды фигурант прятал у себя в подвале.

Минчанина задержали с поличным в момент совершения очередной кражи. В его подвале обнаружили 24 велосипеда, 10 из которых были разобраны на запчасти, и более сотни поврежденных велосипедных замков.









Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.