Столичный метрополитен показал, как проходят дезинфекцию поезда подземки

Разработан и согласован с заместителем главного государственного санитарного врача Минска «Регламент проведения уборочных операций с мероприятиями по дезинфекции для предотвращения распространения острых инфекционных респираторных заболеваний на станциях и в подвижном составе Минского метрополитена».Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро проводятся регулярно при каждом заходе электропоездов в депо на техническое обслуживание или кратковременный отстой. Работы выполняются в соответствии с технологическими процессами, разработанными на каждый вид технического обслуживания.Перед заходом в депо поезда проходят через моечный комплекс, где производится наружная мойка составов. По прибытии составов в депо осуществляется внутренняя санитарная обработка вагонов, как ручным способом, так и методом орошения дезинфицирующими средствами. С применением моющих и дезинфицирующих средств моют полы, систематически обрабатывают поручни, сиденья, стекла, оконные проемы, двери, стены, решетки вентиляционных каналов, рекламные планшеты, схемы и таблички. В том числе соответствующей обработке подвергается кабина машиниста.Фото и текст предоставлены пресс-службой Минского метрополитена