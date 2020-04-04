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  2. Столичный метрополитен показал, как проходят дезинфекцию поезда подземки

Столичный метрополитен показал, как проходят дезинфекцию поезда подземки

С целью предотвращения распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, в Минском метрополитене осуществляется соответствующий комплекс мероприятий.


Разработан и согласован с заместителем главного государственного санитарного врача Минска «Регламент проведения уборочных операций с мероприятиями по дезинфекции для предотвращения распространения острых инфекционных респираторных заболеваний на станциях и в подвижном составе Минского метрополитена».

Санитарная уборка и дезинфекция вагонов метро проводятся регулярно при каждом заходе электропоездов в депо на техническое обслуживание или кратковременный отстой. Работы выполняются в соответствии с технологическими процессами, разработанными на каждый вид технического обслуживания.

Перед заходом в депо поезда проходят через моечный комплекс, где производится наружная мойка составов. По прибытии составов в депо осуществляется внутренняя санитарная обработка вагонов, как ручным способом, так и методом орошения дезинфицирующими средствами. С применением моющих и дезинфицирующих средств моют полы, систематически обрабатывают поручни, сиденья, стекла, оконные проемы, двери, стены, решетки вентиляционных каналов, рекламные планшеты, схемы и таблички. В том числе соответствующей обработке подвергается кабина машиниста.











Фото и текст предоставлены пресс-службой Минского метрополитена
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