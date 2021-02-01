Столичные универмаги объявили скидки в феврале

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3-5, 10-12 февраля в магазине скидка 25 % на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 единицу, 1 м, за исключением товаров с надбавкой менее 47 %.6 февраля - скидка 27 % на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 единицу, 1 м, за исключением товаров с надбавкой менее 47 %.13 февраля - скидка 30 % на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 единицу, 1 м, за исключением товаров с надбавкой менее 47 %.Во все эти даты скидка на бытовую технику и велосипеды от 10 до 22 %.С 12 по 26 февраля скидки до 45 % на перечень из более чем 100 товаров.Для держателей карт дополнительно 1, 7, 8 и 14 февраля - скидка 20 % на непродовольственные товары.Каждые понедельник, четверг и субботу февраля скидка 30 % на промтовары стоимостью 7 рублей и выше.Каждые вторник, среду, пятницу и воскресенье скидка 25 % на непродовольственные товары.Ежедневно скидка до 50 % на отдельные товары.2, 3, 9, 10, 16, 17, 24 февраля - минус 20 % от розничной цены на непродовольственные товары и 5 % от розничной цены на продовольственные товары.Держателям дисконтных карт 4-7, 11, 14, 18, 21, 22, 25 и 28 февраля предоставляются скидки 26 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные.В интернет-магазине весь февраль действует скидка 25 %.6, 12, 13, 19, 20, 27 февраля - скидка 30 % на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей.5 и 26 февраля, а также каждую среду - минус 27 %.Держателям дисконтных карт скидка 26 % каждые вторник и воскресенье;Ежедневно до минус 50 % на отдельные товары и 5 % на продовольственные стоимостью от 1 рубля.