Стилист перечислила детали, которые могут испортить образ

Нюансы могут разрушить даже идеальную комбинацию в одежде. О каких-то из них знают все: к примеру, мятая рубашка сделает любой бизнес-кэжуал неряшливым, а затяжки на свитере будут привлекать к себе лишнее внимание. Но есть и менее очевидные детали, которые могут испортить образ. О них на своем YouTube-канале рассказала стилист Ши Уитни.

Скриншот из видео

В первую очередь это петельки, пришитые к одежде, чтобы ту было легко повесить. Как правило, когда вещь «переезжает» из магазина в шкаф, надобность в такой поддержке отпадает. Джемпер легко складывается, а зафиксировать в нужном положении юбку или костюм помогут специальные вешалки. Так что петельки стилист советует срезать.

Скриншот из видео

– В 9 из 10 случаев они не несут никакой пользы, но при этом «липнут» к ключицам при носке, портя весь вид. Поэтому петли лучше отрезать, – советует Ши Уитни.

Также эксперт уточнила, что ошибкой при выборе деталей образа могут стать и другие петли – на туфлях. Имеется в виду поддерживающая часть обуви, которая оборачивается вокруг лодыжки и в большинстве случаев представляет собой тонкий ремешок. В чем проблема таких туфель? Ши Уитни объясняет: это очень удобный вариант, но пересекающая кожу полоска может визуально укоротить длину ног.

Скриншот из видео

Кстати, это же может случиться при выборе брюк или джинсов со слишком низкой посадкой. Ши Уитни советует выбрать «низ» образа так, чтобы линия талии разделяла торс с ногами не поровну. Брюки или юбки с высокой талией визуально удлинят ноги и сделают образ более гармоничным. А в сочетании с туфлями без ремешков на лодыжке и блузкой без петель он и вовсе станет безупречным.