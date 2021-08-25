Стилист назвала девять беспроигрышных схем для образа мамы на 1 сентября

В своем Instagram-аккаунте стилист Яна Лунькова собрала наиболее выигрышные и актуальные образы для мамы на 1 сентября. Она отметила, что строгих ограничений нет, главное – помнить о рамках благоразумия и приличия.
Любительницам платьев стилист посоветовала обратить внимание на длину миди. Она будет более уместна на торжественной линейке. Удобный и стильный образ можно составить из кожаных брюк, рубашки и жакета актуального кроя. Также удачно на мамах будут выглядеть белые джинсы без декора и дыр в сочетании с жакетом. Такие брюки могут быть прямыми или широкими.
– Добавьте жакет и каблук, тогда образ получится стильным и подходящим для мероприятия, – обратила внимание Яна Лунькова.
Еще одна схема включает брюки, топ и жакет. Дополнить образ можно обувью на каблуке либо на низком ходу. Стилист посоветовала обратить внимание на лоферы и балетки. Кроме того, для торжественной линейки подойдет юбка плиссе, дополненная рубашкой или топом.
– При стилизации плиссе для мам нет таких строгих рамок, как для учителей. Добавлять верхний слой в виде жакета необязательно. Он желателен в случае, если мама наденет бельевой топ, – отметила эксперт.
Мамам, желающим великолепно выглядеть 1 сентября, стоит обратить внимание на образ, составленный из сатиновой юбки и жакета. Также в этом случае в ансамбль прекрасно впишется топ. Бермуды, рубашка или жакет плюс лоферы – следующая схема, которую посоветовала Яна Лунькова.
– В качестве аксессуара можно использовать галстук или платок на шею. С цветом рубашки можно поиграть. А вот шорты выбираем достаточной длины. Обтягивающие короткие варианты не подходят, – уточнила она.
Платье мини также будет уместно смотреться на торжественной линейке. Важно, чтобы оно не было обтягивающим и было дополнено обувью без каблука. И наконец, комбинезон. Он должен быть не слишком праздничным и хорошо смотреться в сочетании с жакетом.
– В актуальности легко ошибиться, поэтому выбирайте без лишнего декора и блеска, – резюмировала стилист.
Фото: Instagram-аккаунт Яны Луньковой