Стилист назвала девять беспроигрышных схем для образа мамы на 1 сентября

Любительницам платьев стилист посоветовала обратить внимание на длину миди. Она будет более уместна на торжественной линейке. Удобный и стильный образ можно составить из кожаных брюк, рубашки и жакета актуального кроя. Также удачно на мамах будут выглядеть белые джинсы без декора и дыр в сочетании с жакетом. Такие брюки могут быть прямыми или широкими.обратила внимание Яна Лунькова.Еще одна схема включает брюки, топ и жакет. Дополнить образ можно обувью на каблуке либо на низком ходу. Стилист посоветовала обратить внимание на лоферы и балетки. Кроме того, для торжественной линейки подойдет юбка плиссе, дополненная рубашкой или топом.отметила эксперт.Мамам, желающим великолепно выглядеть 1 сентября, стоит обратить внимание на образ, составленный из сатиновой юбки и жакета. Также в этом случае в ансамбль прекрасно впишется топ. Бермуды, рубашка или жакет плюс лоферы – следующая схема, которую посоветовала Яна Лунькова.– уточнила она.Платье мини также будет уместно смотреться на торжественной линейке. Важно, чтобы оно не было обтягивающим и было дополнено обувью без каблука. И наконец, комбинезон. Он должен быть не слишком праздничным и хорошо смотреться в сочетании с жакетом.– резюмировала стилист.Фото: Instagram-аккаунт Яны Луньковой