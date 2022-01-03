Новое по делу Усхопова: концентрация этилового спирта в крови – 4,3 промилле, употреблял наркотики

Это нормальные люди встречали Новый год. А стервятники вроде беглых предателей только и ждали, чтобы кто-нибудь в эти дни, извините, помер. Потому и вцепились зубами в трагедию, случившуюся в новогоднюю ночь в Речице с Дмитрием Усхоповым. Предварительное заключение экспертов: криминала в его смерти нет.

Практически сразу появился комментарий Следственного комитета о том, что проводится проверка. «31 декабря в 23:10 сотрудники милиции задержали на остановке общественного транспорта на ул. Советской мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила». Человек вел себя неадекватно, приставал к прохожим и провоцировал конфликты, на замечания сотрудников правоохранительных органов реагировал агрессивно. В итоге повезли в РОВД, а затем – на медосвидетельствование. По дороге ему стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия, житель Речицы скончался в больнице. В СК добавили, что, по предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера, на теле не обнаружено повреждений внутренних органов, переломов костей. «Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и иных веществ», обстоятельства происшествия выясняются.

То есть нужно дождаться результатов проверки. Однако беглые и инфопомойки ждать, как обычно, не стали. Для них уже произошло главное – погиб человек, и рядом была милиция. Пазл, что называется, в их примитивном мозгу сложился. А что ж промолчали о другом случае, витебском? Там тоже милиционер рядом был, Михаил Шашко. Он вынес человека из горящего дома.

Но мозг беглых работает по понятным причинам лишь в одну сторону. А как там было, почему, их не волнует. Главное – повод есть, дальше набрасывай на вентилятор. Моментом включили котлетную фею и не успевшего проспаться после очередной попойки лохушко. Первая с трудом сообразила, что от нее требуется, но заготовленную речь зачитала. Второй старым текстом воспользовался про «мы возмущены, требуем, обвиняем». С обязательным финалом: «У нас нет права молчать. У нас нет права бездействовать…»

Другие принялись перечислять всех «жертв режима». Не утруждая себя, опять же, упоминанием реальных фактов и обстоятельств. Впрочем, со стервятниками понятно, не удивили. А вот кто и зачем сделал фото умершего и отправил их засевшим за границей экстремистам – вопрос.

Едва снимки появились в преступных Telegram-каналах, в сети разошлись слова сестры Усхопова Светланы Герасимович про «умоляю, дайте огласку. Димку Усхопова убили, все пытаются скрыть». Понимает ли Светлана, что ее информационный вброс может оказаться ложью? Знает об ответственности за клевету? Что сотрудничество с экстремистами противозаконно? Чай, не девочка, знает…

А не сестрица ли устроила чуть ли не фотосессию в морге, а потом отправила снимки мотолькам? Кажется, ее банковская карта гуляла по разным сетевым ресурсам. Много ли денег, Светлана, «сердобольные» перевели? И это вместо того, чтобы оплакивать близкого человека…

Ну и еще пара моментов, на которые важно обратить внимание. Сперва родственники Дмитрия рассказывали, что он выпил немного и кушал мандаринки. Хотя на представленном общественности видео четко видно: задержанный сильно пьян и буянит. «Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД», – это тоже из сети, где ссылаются на слова родственников покойного. То есть «достоверно не знаю», но это врать не мешает. Еще изначально уверяли, что родственников не пустили в морг, хотя тут же говорили о том, ЧТО видели при получении тела, фотографировали его (кстати, с разрешения местных специалистов).

Подключились «независимые» эксперты, адвокаты: «А ведь правда, посмотрите на снимки, весь в синяках, пытали, пулевое отверстие, убили». М-да, не зря таких лицензий лишают. Подключились и ушлые проходимцы: «В беде не оставим», «вот счета», «кто сколько сможет»... Нашлись и те, кто призывал к расправе над милиционерами. Ну-ну. И да, это еще не финал истории. В общем, ждем новых «откровений».

А теперь ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.

Уже установлено, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,3 промилле, сообщили в СК. Кроме того, при Усхопове обнаружен пакетик с опасным наркотическим средством, что подтверждено химической экспертизой. Аналогичное вещество обнаружено и в моче умершего.

– При осмотре его мобильного телефона найдена переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков, что может свидетельствовать о причастности гражданина к незаконному обороту наркотиков. С учетом данной информации экспертами устанавливается наличие иных наркотических средств и психотропных веществ в его организме, – уточнили в СК.

Следователи устанавливают круг общения умершего. Известно также, что молодой человек ранее являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности.

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