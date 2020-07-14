Старые "Звездные войны" снова возглавили кинопрокат в США

В кинотеатрах США из-за пандемии в основном показывают старые фильмы, пишет Deadline.



На фоне пандемии пятый эпизод "Звездных войн" снова возглавил кинопрокат в США, который медленно оживает после жесткого карантина.



П итогам выходных картина 1980 года собрала 175 тысяч долларов в 483 кинотеатрах, которым разрешили возобновить работу на фоне пандемии.

Отмечается, что лента вырвалась в топ проката впервые с 1997 года, когда в кинотеатрах выпустили ее переизданную версию. Второе место в прокате занял кинокомикс «Черная Пантера», третье – оскароносный анимационный фильм «Головоломка» от Pixar.