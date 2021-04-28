Сегодня Национальная академия наук объявила о старте Республиканского конкурса творческих работ, посвященного Году народного единства. Принять участие в нем могут все желающие: школьники, студенты, представители самых разных профессий.
– Заявки принимаются до 1 октября 2021 года по электронной почте: skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, д.1, корп. 2. Главное условие –творческие работы должны воплощать идеи национального единства, общественного согласия и взаимопонимания, – отметили в пресс-службе НАН.
Интересно, что всего месяц назад в большом конференц‑зале президиума Национальной академии наук прошло торжественное награждение победителей І Республиканского конкурса «За што я люблю родную зямлю», посвященного Году малой родины. Но если тогда принимались только письменные работы, то в этот раз организаторы решили расширить возможности для творчества. Среди номинаций также «Изобразительное искусство», «Фото и видео изображения», «Произведения народных мастеров».
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Стартует Республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства
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