Стартует Республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства

– отметили в пресс-службе НАН.Интересно, что всего месяц назад в большом конференц‑зале президиума Национальной академии наук прошло торжественное награждение победителей І Республиканского конкурса «За што я люблю родную зямлю», посвященного Году малой родины. Но если тогда принимались только письменные работы, то в этот раз организаторы решили расширить возможности для творчества. Среди номинаций также «Изобразительное искусство», «Фото и видео изображения», «Произведения народных мастеров».