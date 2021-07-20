Общие расходы Японии на проведение Олимпийских игр в Токио составили 15,4 млрд долларов. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто на 138-й сессии МОК, передает ТАСС.
Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на 2021 год. Тосиро Муто отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен, и на создание безопасной среды для проведения Олимпийских игр было дополнительно потрачено 900 млн долларов.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Известно, что в соревнованиях примут участие около 12,5 тысячи спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
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Стало известно, сколько Япония затратила на проведение Олимпиады
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