Стало известно, сколько Япония затратила на проведение Олимпиады

Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 была перенесена на 2021 год. Тосиро Муто отметил, что бюджет Игр после переноса был пересмотрен, и на создание безопасной среды для проведения Олимпийских игр было дополнительно потрачено 900 млн долларов.XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Известно, что в соревнованиях примут участие около 12,5 тысячи спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.