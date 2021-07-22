Стало известно, с кем Соболенко сыграет в 1/32 финала Олимпиады

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Если Соболенко одержит победу в этом поединке, во втором круге она встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73-й номер мирового рейтинга) и хорваткой Донной Векич (47).Что касается мужчин, расклад следующий: в первом раунде мужского одиночного разряда Илья Ивашко (66) сыграет с Гаэлем Монфисом (18), а Егор Герасимов (79) встретится с Жилем Симоном (102). На старте мужского парного разряда Ивашко и Герасимов сыграют с дуэтом из Новой Зеландии Маркус Даниэл / Майкл Винус.Напомним, что Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпийский теннисный турнир – с 24 июля по 1 августа.