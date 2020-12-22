Недавно телеканал ТНТ сообщил о закрытии популярного шоу «Дом-2». 30 декабря зрители увидят заключительный выпуск 16-летнего телепроекта. Но в сети появилась информация, что «Дом-2» не исчезнет, а просто переедет на другой канал, сообщает РИА Новости.
Фото: dom2.ru
Проект может выходить в одном из российских онлайн-кинотеатров или на телеканале СТС. Информации о том, будет ли изменены название и формат шоу, пока нет.
Напомним, что в этом году создатели шоу остались без рекламодателей. Также сообщалось, что рейтинги программы пострадали.
Эфирное время проекта на ТНТ займут юмористические телешоу. Планируется, что съемки шоу намерены возобновить уже в следующем году. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут принимать участие в реалити-шоу. Пока команда отправлена в отпуск.
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Стало известно о судьбе шоу «Дом-2»
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