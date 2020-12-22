Стало известно о судьбе шоу «Дом-2»

Фото:

dom2.ru

Проект может выходить в одном из российских онлайн-кинотеатров или на телеканале СТС. Информации о том, будет ли изменены название и формат шоу, пока нет.Напомним, что в этом году создатели шоу остались без рекламодателей. Также сообщалось, что рейтинги программы пострадали.Эфирное время проекта на ТНТ займут юмористические телешоу. Планируется, что съемки шоу намерены возобновить уже в следующем году. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут принимать участие в реалити-шоу. Пока команда отправлена в отпуск.