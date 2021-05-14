Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– Сюда из Казани привезли двоих детей. Одного ребенка оперировали вчера. Сосудистые хирурги ему провели уникальную операцию по удалению инородных тел. У ребенка была дробь пули в области шеи, позвоночника, – сообщила специалист.
По словам Петряйкиной, ребенок стабилен, однако находится в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ.
Второй ребенок также готовится к операции.
– У девочки множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах, что позволило нам ее лучше подготовить, – уточнила медик.
Напомним, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.
Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы.
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Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
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