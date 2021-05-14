Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

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РИА Новости

, – сообщила специалист.По словам Петряйкиной, ребенок стабилен, однако находится в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ.Второй ребенок также готовится к операции., – уточнила медик.Напомним, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека были госпитализированы.Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы.