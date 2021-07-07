Стало известно о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины "Спутник V"

Уточняется, что клиническое испытание препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" для подростков 12–17 лет в Москве началось 5 июля. Перед вакцинацией добровольцы должны были пройти полное медицинское обследование, в том числе сдать анализы для ПЦР-теста.отметила