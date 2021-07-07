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  2. Стало известно о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины "Спутник V"

Стало известно о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины "Спутник V"

По меньшей мере 20 подросткам ввели первую дозу препарата "Спутник V" в рамках исследований,  которые проходят в настоящий момент в столице России. Добровольцы чувствуют себя удовлетворительно, у двоих наблюдается повышенная температура тела, передает ТАСС.


Уточняется, что клиническое испытание препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" для подростков 12–17 лет в Москве началось 5 июля. Перед вакцинацией добровольцы должны были пройти полное медицинское обследование, в том числе сдать анализы для ПЦР-теста.

Вакцины «Спутник V» для подростков начали исследовать в Москве

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– Вчера начался процесс первых вакцинаций –21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в детской больнице им. З. А. Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо, – отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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